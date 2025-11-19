Giovane Inter il brasiliano ha stregato Chivu | con lui si può cambiare modulo il piano

Internews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Giovane Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante brasiliano del Verona che è nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. La vittoria sofferta dell’ Inter contro il Verona al Bentegodi ha visto il ritorno di alcune vecchie conoscenze, ma anche la conferma di una nuova stella in Serie A: Giovane Santana do Nascimento, meglio noto come Giovane. L’attaccante brasiliano, autore di un gol decisivo contro i nerazzurri, è stato uno dei protagonisti del match e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha attirato l’attenzione dell’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu. Nel finale di partita, Giovane ha rivelato di aver avuto un colloquio con il tecnico nerazzurro, il quale si è complimentato per la prestazione dell’ex giocatore del Corinthians. 🔗 Leggi su Internews24.com

giovane inter il brasiliano ha stregato chivu con lui si pu242 cambiare modulo il piano

© Internews24.com - Giovane Inter, il brasiliano ha stregato Chivu: con lui si può cambiare modulo, il piano

Contenuti che potrebbero interessarti

giovane inter brasiliano haGdS - Inter, occasione Giovane: ha stregato Chivu e costa un quinto di Lookman. E in futuro il modulo può cambiare - A complicare il pomeriggio del Bentegodi all'Inter, alla fine uscita vittoriosa all'ultimo dal duello contro il Verona, ci aveva pensato anche Giovane Santana do Nascimento, meglio noto semplicemente ... Scrive msn.com

giovane inter brasiliano haCalciomercato Verona, Giovane nel mirino di una grande squadra in vista di gennaio. Ecco la situazione attuale - Giovane, il Tesoro del Calciomercato Verona: L’Inter in Pole Position per l’Attaccante Il Calciomercato Verona è in fermento, con un giovane talento che sta monopolizzando l’attenzione dei top club it ... Riporta calcionews24.com

giovane inter brasiliano haGiovane Inter, il talento del Verona resta nel mirino di Ausilio. Il giocatore ha una caratteristica che manca nella squadra di Chivu - Il giocatore rappresenta una soluzione importante per il club di viale della Liberazione. Segnala calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Giovane Inter Brasiliano Ha