Giovane Inter il brasiliano ha stregato Chivu | con lui si può cambiare modulo il piano
Inter News 24 Giovane Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante brasiliano del Verona che è nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. La vittoria sofferta dell’ Inter contro il Verona al Bentegodi ha visto il ritorno di alcune vecchie conoscenze, ma anche la conferma di una nuova stella in Serie A: Giovane Santana do Nascimento, meglio noto come Giovane. L’attaccante brasiliano, autore di un gol decisivo contro i nerazzurri, è stato uno dei protagonisti del match e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha attirato l’attenzione dell’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu. Nel finale di partita, Giovane ha rivelato di aver avuto un colloquio con il tecnico nerazzurro, il quale si è complimentato per la prestazione dell’ex giocatore del Corinthians. 🔗 Leggi su Internews24.com
