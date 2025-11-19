Giornata storica per il ristorante alla Darsena | da Lucio festeggia la sua prima stella Michelin

Riminitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata storica per il ristorante riminese Da Lucio. Che dallo scorso anno ha traslocato in una nuova sede, in fondo alla passeggiata della Darsena di Rimini. Nella giornata di mercoledì (19 novembre) è stato premiato a Parma tra i nuovi ristoranti stellati, con una stella Michelin. Si tratta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

