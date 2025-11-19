Giornata mondiale dell’infanzia | UNICEF Italia dedica il 2025 al Diritto al Gioco

Dalla Marcia dei Diritti alle iniziative ‘Go Blue’: l’UNICEF celebra il Diritto al Gioco nella Giornata mondiale dell’infanzia.. 19 novembre 2025 – “ Vogliamo dedicare la Giornata mondiale dell’infanzia (20 novembre) al Diritto al Gioco, sancito dall’articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, approvata 36 anni fa dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questo diritto non è garantito nel mondo: circa 1 bambino su 5 fra i 2 e i 4 anni non gioca con le persone che se ne prendono cura a casa, mentre circa 1 su 8 sotto i 5 anni non ha giochi o giocattoli a casa; circa 4 bambini su 10 fra i 2 e i 4 anni non ricevono sufficienti interazioni o stimoli a casa; 1 bambino su 10 non pratica attività con le persone che se ne prendono cura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

