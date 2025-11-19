Giornata mondiale dell’infanzia | UNICEF Italia dedica il 2025 al Diritto al Gioco

Puntomagazine.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Marcia dei Diritti alle iniziative ‘Go Blue’: l’UNICEF celebra il Diritto al Gioco nella Giornata mondiale dellinfanzia.. 19 novembre 2025 – “ Vogliamo dedicare la Giornata mondiale dell’infanzia (20 novembre) al Diritto al Gioco, sancito dall’articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, approvata 36 anni fa dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questo diritto non è garantito nel mondo: circa 1 bambino su 5 fra i 2 e i 4 anni non gioca con le persone che se ne prendono cura a casa, mentre circa 1 su 8 sotto i 5 anni non ha giochi o giocattoli a casa; circa 4 bambini su 10 fra i 2 e i 4 anni non ricevono sufficienti interazioni o stimoli a casa; 1 bambino su 10 non pratica attività con le persone che se ne prendono cura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

giornata mondiale dell8217infanzia unicefUnicef, per la Giornata dell'infanzia iniziative in tutta Italia - "Vogliamo dedicare la Giornata mondiale dell'infanzia (20 novembre) al Diritto al Gioco, sancito dall'articolo 31 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, approvata 36 anni fa dall'Assemblea g ... Secondo msn.com

giornata mondiale dell8217infanzia unicef"Ancora maltrattamenti sui bimbi". L'allarme Unicef per la giornata dei diritti dell'infanzia - In occasione della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 20 novembre, il Comitato provinciale dell’Unicef ha allestito una mostra fotografica nella ex tesoreri ... Lo riporta rainews.it

Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: bambini e ragazzi come costruttori di pace e protagonisti attivi del futuro - In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che si celebra il 20 novembre, il Comune di Castel San Pietro Terme invita l’intera comunità a riflettere sul valore ... sassuolo2000.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Dell8217infanzia Unicef