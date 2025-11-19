Giornata mondiale dell’infanzia | l’UNICEF rilancia il diritto al gioco Tante le iniziative promosse in tutta Italia

Il 20 novembre torna la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza. Quest’anno, l’UNICEF Italia decide di porre l’accento su un aspetto spesso trascurato: il diritto al gioco. Un diritto che la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia riconosce da 36 anni, ma che continua a non essere garantito in molti contesti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

