Giornata mondiale dell’infanzia | l’UNICEF rilancia il diritto al gioco Tante le iniziative promosse in tutta Italia

Orizzontescuola.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 novembre torna la Giornata mondiale dellinfanzia e dell’adolescenza. Quest’anno, l’UNICEF Italia decide di porre l’accento su un aspetto spesso trascurato: il diritto al gioco. Un diritto che la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia riconosce da 36 anni, ma che continua a non essere garantito in molti contesti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

