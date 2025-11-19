Giornata mondiale dei poveri | Iniziative tra fede e solidarietà

Tre giorni per alimentare la speranza di chi spesso finisce per sentirsi escluso. Dal 21 al 23 novembre anche le comunità di Ascoli e San Benedetto metteranno in campo una serie di iniziative per cercare di favorire la vicinanza e il giusto supporto ai meno fortunati che soffrono in balia delle proprie difficoltà. La nona giornata mondiale dei poveri vedrà allestiti vari momenti che si svilupperanno tra appuntamenti diocesani e interdiocesani. Quest'anno, la giornata coincide con il giubileo dei poveri che a Roma ha visto la partecipazione di un pullman di pellegrini della provincia di Ascoli. "Ci sono persone che escono dal nostro campo visivo – questa l'attenta riflessione del vescovo Gianpiero Palmieri –.

