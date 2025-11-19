Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne | le iniziative

Lanazione.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 19 novembre 2025 – La città di Firenze torna a dire no alla violenza contro le donne e lo fa con una serie di appuntamenti che porteranno al 25 novembre prossimo, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, unendo le forze dell’amministrazione comunale e di associazioni e realtà del territorio che operano in questo settore. Nessuno ha dimenticato quel 25 novembre 1960, quando tre sorelle domenicane, Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal vennero sequestrate, torturate e uccise su ordine del dittatore della Repubblica Domenicana Rafael Trujillo: dal 1999 le Nazioni Unite hanno istituzionalizzato questa giornata con la risoluzione 54134 del 17 novembre 1999. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giornata internazionale per l8217eliminazione della violenza contro le donne le iniziative

© Lanazione.it - Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: le iniziative

Scopri altri approfondimenti

giornata internazionale l8217eliminazione violenzaGiornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: le iniziative - Firenze, 19 novembre 2025 – La città di Firenze torna a dire no alla violenza contro le donne e lo fa con una serie di appuntamenti che porteranno al 25 novembre prossimo, Giornata internazionale per ... Lo riporta lanazione.it

Seminari, mostre e teatro: oltre 20 iniziative all’Università di Firenze per la Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’ Università di Firenze ribadisce il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere con un ... Da 055firenze.it

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, oltre 20 iniziative a UniFi - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Università di Firenze ribadisce il proprio impegno nel ... Come scrive gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Internazionale L8217eliminazione Violenza