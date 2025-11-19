Firenze, 19 novembre 2025 – La città di Firenze torna a dire no alla violenza contro le donne e lo fa con una serie di appuntamenti che porteranno al 25 novembre prossimo, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, unendo le forze dell’amministrazione comunale e di associazioni e realtà del territorio che operano in questo settore. Nessuno ha dimenticato quel 25 novembre 1960, quando tre sorelle domenicane, Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal vennero sequestrate, torturate e uccise su ordine del dittatore della Repubblica Domenicana Rafael Trujillo: dal 1999 le Nazioni Unite hanno istituzionalizzato questa giornata con la risoluzione 54134 del 17 novembre 1999. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: le iniziative