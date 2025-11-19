Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne | le iniziative a Bagno a Ripoli
Il dramma delle Case Magdalene, le lavanderie irlandesi dove giovani donne erano recluse in condizioni disumane, raccontato in un toccante spettacolo teatrale. La mostra dedicata a Michela Noli, barbaramente uccisa dall’ex marito. Sono solo alcune delle iniziative di denuncia e sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
