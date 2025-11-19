Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne | le iniziative a Bagno a Ripoli

Firenzetoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dramma delle Case Magdalene, le lavanderie irlandesi dove giovani donne erano recluse in condizioni disumane, raccontato in un toccante spettacolo teatrale. La mostra dedicata a Michela Noli, barbaramente uccisa dall’ex marito. Sono solo alcune delle iniziative di denuncia e sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

giornata internazionale per l8217eliminazione della violenza contro le donne le iniziative a bagno a ripoli

© Firenzetoday.it - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: le iniziative a Bagno a Ripoli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giornata internazionale l8217eliminazione violenzaI campus protagonisti della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - Nelle diverse sedi, Milano, Brescia, Piacenza e Roma, lunedì 24 e martedì 25 novembre, si rifletterà sul tema con una serie di eventi rivolti a tutta la comunità accademica ... Segnala ilsole24ore.com

giornata internazionale l8217eliminazione violenzaGiornata Internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative del Comune di Firenze - La città di Firenze torna a dire no alla violenza contro le donne e lo fa con una serie di appuntamenti che porteranno al 25 novembre prossimo, Giornata internazionale per l’eliminazione della ... Da 055firenze.it

giornata internazionale l8217eliminazione violenzaViolenza contro le donne, a Tarquinia l'iniziativa "fortecomeunfiore" - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Tarquinia rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura fondata ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Internazionale L8217eliminazione Violenza