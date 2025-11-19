Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne | a Firenze passeggiata e flashmob in piazza
La città di Firenze torna a dire no alla violenza contro le donne e lo fa con una serie di appuntamenti che porteranno al 25 novembre prossimo, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, unendo le forze dell’amministrazione comunale e di associazioni e realtà del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
! ` ` In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre 2025), un pomeriggio di incontri e attività dedicati al tema della violenza di genere. or - facebook.com Vai su Facebook
La Rai per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Rai ha realizzato uno spot per tenere viva l'attenzione sul fenomeno dei femminicidi nel nos ... Da rainews.it
Violenza contro le donne, gli appuntamenti a Roma verso la Giornata mondiale del 25 novembre - Eventi in libreria Mondadori tra via Cola di Rienzo e Galleria Sordi, alla Casa delle Donne, al Teatro di Tor Bella Monaca e al cinema delle Province ... Scrive roma.corriere.it
I campus protagonisti della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - Nelle diverse sedi, Milano, Brescia, Piacenza e Roma, lunedì 24 e martedì 25 novembre, si rifletterà sul tema con una serie di eventi rivolti a tutta la comunità accademica ... Si legge su ilsole24ore.com