Giornata Internazionale dell’Infanzia in Senegal il primo centro per il contrasto alla malnutrizione

Il 20 novembre è la Giornata Internazionale dell'infanzia. Oltre 7mila bambini colpiti da malnutrizione acuta, con un tasso di malnutrizione infantile del 12,5%: è la fotografia allarmante della regione di Sédhiou, nel sud del Senegal, scattata dall'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, l'Agenzia nazionale di statistica del Senegal. Per rispondere a questa emergenza nazionale, l'organizzazione umanitaria Balouo Salo sta costruendo un centro che sarà punto di riferimento sanitario diretto per oltre 7.000 bambini e indiretto per altri 15.000.

