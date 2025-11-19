Giornata in ricordo delle vittime della transfobia | gli eventi il presidio e gli incontri

Bolognatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le iniziative dedicate a raccontare le vite trans. Piazza Maggiore si illumina con i colori della bandiera transIl 20 novembre, la giornata che ricorda le persone trans che hanno perso la vita a causa dell’odio e della violenza transfobica è anche un momento per raccontare le vite trans.Giovedì. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

giornata in ricordo delle vittime della transfobia gli eventi il presidio e gli incontri

© Bolognatoday.it - Giornata in ricordo delle vittime della transfobia: gli eventi, il presidio e gli incontri

News recenti che potrebbero piacerti

giornata ricordo vittime transfobiaGiornata in ricordo delle vittime della transfobia: gli eventi, il presidio e gli incontri - Il 20 novembre, la giornata che ricorda le persone trans che hanno perso la vita a causa dell’odio e della violenza transfobica è anche un momento per raccontare le vite trans. Da bolognatoday.it

Il 20 novembre a Cagliari un corteo in ricordo delle vittime di transfobia - Come ogni anno, il 20 Novembre scendiamo in piazza per la Giornata del Ricordo delle Vittime di Transfobia come forma di resistenza collettiva contro il ... Scrive pressenza.com

giornata ricordo vittime transfobiaSiracusa. Transgender Day of Remembrance 2025: si unisce nel ricordo e nella battaglia per i diritti - Siracusa si prepara a vivere un momento di memoria e impegno civile in occasione del Transgender Day of Remembrance (TDoR), la giornata internazionale dedicata al ricordo delle persone ... Si legge su libertasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Ricordo Vittime Transfobia