Giornata in ricordo delle vittime della transfobia | gli eventi il presidio e gli incontri

Le iniziative dedicate a raccontare le vite trans. Piazza Maggiore si illumina con i colori della bandiera transIl 20 novembre, la giornata che ricorda le persone trans che hanno perso la vita a causa dell’odio e della violenza transfobica è anche un momento per raccontare le vite trans.Giovedì. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Giornata in ricordo delle vittime della transfobia: gli eventi, il presidio e gli incontri

News recenti che potrebbero piacerti

19 Novembre - Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada Basta anche una piccola distrazione è la vita scivola via, per sempre. Bertrand Russell - facebook.com Vai su Facebook

Nell'anniversario della #StragediNassirya ricorre la Giornata del ricordo dei #Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace whatsapp.com/channel/0029Va… I nomi delle vittime italiane del #12novembre 2003 in #SalaNassirya a #PalazzoM Vai su X

Giornata in ricordo delle vittime della transfobia: gli eventi, il presidio e gli incontri - Il 20 novembre, la giornata che ricorda le persone trans che hanno perso la vita a causa dell’odio e della violenza transfobica è anche un momento per raccontare le vite trans. Da bolognatoday.it

Il 20 novembre a Cagliari un corteo in ricordo delle vittime di transfobia - Come ogni anno, il 20 Novembre scendiamo in piazza per la Giornata del Ricordo delle Vittime di Transfobia come forma di resistenza collettiva contro il ... Scrive pressenza.com

Siracusa. Transgender Day of Remembrance 2025: si unisce nel ricordo e nella battaglia per i diritti - Siracusa si prepara a vivere un momento di memoria e impegno civile in occasione del Transgender Day of Remembrance (TDoR), la giornata internazionale dedicata al ricordo delle persone ... Si legge su libertasicilia.it