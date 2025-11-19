Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza | incontro alla SRC con Claudio Gubitosi
Si è svolto ieri, lunedì 17 novembre, presso la Scuola di Recitazione della Calabria, fondata e diretta da Walter Cordopatri, il partecipatissimo incontro con Claudio Gubitosi, ideatore e fondatore di Giffoni, che ha portato nella suggestiva cornice dell’Ex Carcere 1904, la propria esperienza e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Il 20 novembre si celebrerà la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Per questa occasione, e per tutta la settimana, il monumento dei caduti a Bondo e Forte Larino a Lardaro saranno illuminati di giallo per ricordare che la protezione e il - facebook.com Vai su Facebook
A Spoleto la giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - Anche quest’anno il Comune di Spoleto aderisce alla Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebra il 20 novembre, dall’adozione della Convenzione delle Nazioni ... ilmessaggero.it scrive
Giornata bambine, Valditara 'impegno per vera parità diritti' - Siamo impegnati a partire dalla scuola a promuovere la cultura del rispetto, a combattere le discriminazioni e a ... Come scrive ansa.it