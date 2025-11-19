Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza | incontro alla SRC con Claudio Gubitosi

Reggiotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto ieri, lunedì 17 novembre, presso la Scuola di Recitazione della Calabria, fondata e diretta da Walter Cordopatri, il partecipatissimo incontro con Claudio Gubitosi, ideatore e fondatore di Giffoni, che ha portato nella suggestiva cornice dell’Ex Carcere 1904, la propria esperienza e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

