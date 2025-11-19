Giornata contro la violenza sulle donne tutti gli eventi a Genova | oltre 40 iniziative
Una serie di manifestazioni da qui fino a fine mese, in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Genova si prepara all'appuntamento con un ricco calendario di eventi, momenti culturali e incontri, organizzati e diffusi anche nei Municipi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Approfondisci con queste news
25 novembre: Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: occasione di memoria, impegno e responsabilità collettiva Il calendario delle iniziative in città: comune.firenze.it/novita/notizie… #25Novembre #Firenze Vai su X
GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 2025 Incontro con l’autrice AMANI EL NASIF “Le mille sfumature della violenza sulle donne, raccontata da chi le ha vissute sulla propria pelle” ? Il comun - facebook.com Vai su Facebook
La Rai per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Rai ha realizzato uno spot per tenere viva l'attenzione sul fenomeno dei femminicidi nel nos ... Si legge su rainews.it
"Facciamo rumore", in marcia contro la violenza sulle donne - Il 25 novembre l'iniziativa promossa dall'Università di Foggia insieme alle istituzioni e alle associazioni territoriali. Lo riporta rainews.it
I campus protagonisti della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - Nelle diverse sedi, Milano, Brescia, Piacenza e Roma, lunedì 24 e martedì 25 novembre, si rifletterà sul tema con una serie di eventi rivolti a tutta la comunità accademica ... Scrive ilsole24ore.com