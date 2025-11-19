Giornata contro la violenza sulle donne 2025 tutte le iniziative in programma a Genova

Genovatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come sempre ricchissimo il calendario di iniziative a cura del Comune di Genova in vista del 25 novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In programma oltre 40 eventi tra momenti culturali e incontri, organizzati e diffusi anche nei Municipi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

