Giornata complicata sono un po’ sbattuto per l’effetto di anestesia e morfina | il video di Cipollini dal letto d’ospedale

“Sono un po’ sbattuto perché tra una cosa e un’altra è stata una giornata veramente complicata”. Mario Cipollini torna a parlare e lo fa dal letto dell’ospedale in cui è ricoverato dopo i problemi al cuore avuti nei giorni scorsi. In un primo video social Cipollini aveva comunicato i problemi cardiaci, spiegando: “Il mio cuore continua a fare un po’ le bizze. L’anno scorso avevo fatto un’operazione in cui mi avevano inserito un loop recorder. Questo registratore ha detto che qualcosa purtroppo non ha funzionato bene in questo periodo”, aveva rivelato Cipollini. A distanza di 24 ore il vincitore della Milano-Sanremo e del Mondiale del 2002 ha pubblicato un altro video, sdraiato sul letto d’ospedale, in cui spiega: “Non sono ancora in grado di raccontarvi quello che è successo, lo farò domani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

