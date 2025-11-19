Giornalisti | è morto Domenico Mugnaini direttore di Toscana Oggi punto di riferimento per la stampa cattolica Il cordoglio dell’Ast
Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana, "partecipano affranti, al dolore della famiglia e dei colleghi di "Toscana Oggi" per la scomparsa di Domenico Mugnaini, per tutti noi affettuosamente "Dodo", direttore della testata ma punto di riferimento per la stampa cattolica, non solo a Firenze" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Morto Domenico Mugnaini, per anni all'ANSA. Era direttore di Toscana Oggi. La sindaca di Firenze Sara Funaro: 'Giornalista di grande valore, la città perde una voce autorevole del mondo dell'informazione' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Giornalisti, morto Domenico Mugnaini - E' morto stamani, nella sua casa di Firenze, Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi: aveva 65 anni e da tempo lottava con la malattia. Lo riporta msn.com
Morto il giornalista Domenico Mugnaini, aveva 65 anni - Lutto nel mondo del giornalismo, è morto stamani a Firenze, nella sua casa, Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi. Segnala nove.firenze.it