Giornalisti | è morto Domenico Mugnaini direttore di Toscana Oggi punto di riferimento per la stampa cattolica Il cordoglio dell’Ast

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana, "partecipano affranti, al dolore della famiglia e dei colleghi di "Toscana Oggi" per la scomparsa di Domenico Mugnaini, per tutti noi affettuosamente "Dodo", direttore della testata ma punto di riferimento per la stampa cattolica, non solo a Firenze" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Giornalisti: è morto Domenico Mugnaini, direttore di “Toscana Oggi”, punto di riferimento per la stampa cattolica. Il cordoglio dell’Ast

