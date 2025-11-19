Giorgio Panariello e il dolore per i genitori | Non ho mai conosciuto mio padre

Un dolore ha accompagnato da sempre Giorgio Panariello, quello per i suoi genitori che ha segnato gran parte della sua vita e del fratello Franco. Stasera il comico toscano sarà ospite della prima puntata di Gigi e Vanessa Insieme, in onda dalle 21:40 su Canale 5. Con l’arrivo in famiglia del primogenito Giorgio, i genitori giovanissimi su richiesta della madre, decidono di affidarlo ai nonni. Destino differente toccherà al fratello Franco, nato l’anno successivo che verrà mandato in collegio. Il piccolo Giorgio circondato cresce dall’affetto dei nonni e mantenne i contatti solo con la madre biologica, a differenza del padre che non ha mai conosciuto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Giorgio Panariello e il dolore per i genitori: “Non ho mai conosciuto mio padre”

Contenuti che potrebbero interessarti

Comicità, certo, ma anche tanti spunti per riflessioni serie nello #spettacolo di Giorgio #Panariello questa sera a #Varese - facebook.com Vai su Facebook

Giorgio Panariello torna a teatro con “E SE DOMANI…” Un viaggio ironico nel futuro, nei principali teatri! Acquista il tuo biglietto: buff.ly/ebHdblp Vai su X

Giorgio Panariello e il dolore per i genitori: “Non ho mai conosciuto mio padre” - L'articolo Giorgio Panariello e il dolore per i genitori: “Non ho mai conosciuto mio padre” proviene da Metropolitan Magazine. Lo riporta msn.com

Giorgio Panariello: «Sono cresciuto con i nonni. Mia madre mi ha abbandonato. Mio fratello ha avuto problemi con la droga» - Giorgio Panariello ha scoperto solo più tardi, a undici anni che ad averlo cresciuto sono stati i suoi nonni. Riporta msn.com

Panariello-Masini: "Tra canzoni e battute raccontiamo con ironia la vita e l'Italia di oggi" - L’attore a teatro con uno spettacolo sul futuro: «Ho avuto un’infanzia complicata, oggi ho l’amore del pubblico» ... Si legge su lastampa.it