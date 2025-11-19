Giorgio Panariello e il dolore per i genitori | Non ho mai conosciuto mio padre

Un dolore ha accompagnato da sempre Giorgio Panariello, quello per i suoi genitori che ha segnato gran parte della sua vita e del fratello Franco. Stasera il comico toscano sarà ospite della prima puntata di Gigi e Vanessa Insieme, in onda dalle 21:40 su Canale 5. Con l’arrivo in famiglia del primogenito Giorgio, i genitori giovanissimi su richiesta della madre, decidono di affidarlo ai nonni. Destino differente toccherà al fratello Franco, nato l’anno successivo che verrà mandato in collegio. Il piccolo Giorgio circondato cresce dall’affetto dei nonni e mantenne i contatti solo con la madre biologica, a differenza del padre che non ha mai conosciuto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

