PADOVA - «Dicevano.». E invece, ribatte Giorgia Meloni, eccola qua: ancora presidente del Consiglio e sempre leader del partito, pronta a tirare la volata al centrodestra «per. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Giorgia Meloni, la carica per Stefani: «È una persona vera, ha cominciato a fare politica a 15 anni come me»

Condivido l'intervista di oggi di @Pierferdinando, ho l'impressione che @GiorgiaMeloni sia molto più titubante sul sostegno all'Ucraina rispetto al passato. Anche questa polemica con la Presidenza della Repubblica all'indomani del Consiglio supremo di dife

La campagna elettorale del centrodestra in Veneto si chiude a Padova con la premier Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini sul palco

Meloni in Veneto al comizio per Stefani: “Patrimoniale? Ricetta tardo-comunista, con noi non passerà mai” - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta a Padova per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Alberto Stefani in Veneto: "Patrimoniale ... Si legge su fanpage.it

Stefani chiude la campagna elettorale davanti ai 3mila del Geox. Salvini: «Stravinciamo». L’applausometro premia Meloni e Zaia - Non è il PalaPartenope di Napoli, è il Gran Teatro Geox di Padova, tutt’altra musica. Scrive ilgazzettino.it