Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appena rientrata a Roma da Mestre, si è recata al Colle per un colloquio con il Capo dello Stato. L'incontro era stato proposto dal presidente Meloni questa mattina, con una telefonata a Sergio Mattarella, finalizzata a programmare la visita. Si tratta, molto probabilmente, di un incontro per fare chiarezza sulle dichiarazioni di Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, e sul presunto "piano del Colle contro di lei". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giorgia Meloni al Quirinale per un incontro con Mattarella