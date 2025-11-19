Gioia per la Libertas | Alessia Simoncelli convocata allo stage di qualificazione nazionale
Soddisfazione in casa Libertas Volley Forlì: Alessia Simoncelli è stata convocata per lo Stage di qualificazione Nazionale in programma a Milano, al Centro Pavesi, dal 23 al 25 novembre. Per la giovane schiacciatrice forlivese, classe 2009, figlia di Susi Sbarzaglia (bandiera della società) e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Vince nettamente United Eagles Basketball Cividale su Libertas Livorno 1947 e canta di gioia il palagesteco dopo una partita molto bella e combattuta. - facebook.com Vai su Facebook