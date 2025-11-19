Giochi Tar Campania sospende revoca della licenza ad una società di Benevento
Tempo di lettura: < 1 minuto Una società di Benevento, operante nel settore giochi e scommesse, potrà continuare regolarmente la propria attività, in attesa di chiarimenti sui presunti legami con la criminalità organizzata. Come riporta Agipronews, lo ha stabilito il Tar Campania, che ha sospeso cautelarmente il provvedimento della Questura di Benevento del 30 settembre 2025, che revocava le licenze per l’installazione di sistemi di gioco e la raccolta di scommesse. Il ricorso impugnava il decreto di revoca, motivato da presunti rapporti tra il legale rappresentante della società e soggetti con precedenti penali o collegamenti con la criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 attraverserà la Campania dal 21 al 26 dicembre 2025, coinvolgendo complessivamente 22 comuni e 6 siti UNESCO della regione in un percorso di grande celebrazione nazionale - facebook.com Vai su Facebook
Il Tar della Campania sospende la chiusura del Punto nascita di Sapri - Stop alla chiusura del Punto Nascita di Sapri: il Tar della Campania, con un decreto monocratico del presidente della I Sezione, ha sospeso l'efficacia della delibera con cui la Regione Campania ... Da rainews.it
Tar Campania sospende la chiusura del Punto nascita di Sapri - Stop alla chiusura del Punto Nascita di Sapri: il Tar della Campania, con un decreto monocratico del presidente della I Sezione, ha sospeso l'efficacia della delibera con cui la Regione Campania ... Secondo ansa.it