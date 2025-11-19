Giochi Tar Campania sospende revoca della licenza ad una società di Benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto Una società di Benevento, operante nel settore giochi e scommesse, potrà continuare regolarmente la propria attività, in attesa di chiarimenti sui presunti legami con la criminalità organizzata. Come riporta Agipronews, lo ha stabilito il Tar Campania, che ha sospeso cautelarmente il provvedimento della Questura di Benevento del 30 settembre 2025, che revocava le licenze per l’installazione di sistemi di gioco e la raccolta di scommesse. Il ricorso impugnava il decreto di revoca, motivato da presunti rapporti tra il legale rappresentante della società e soggetti con precedenti penali o collegamenti con la criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

