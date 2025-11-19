Gintoneria inchiesta bis chiusa | in 6 verso il processo King Lacerenza ha già patteggiato

Milano –  La Procura ha chiuso un secondo filone di indagini sul caso della Gintoneria e del privé “La Malmaison”, che aveva al centro un giro di prostituzione e di droga. Il 22 ottobre c’è stato il patteggiamento di Davide Lacerenza, a 4 anni e 8 mesi, e dell’ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, a 3 anni, con una confisca da oltre 900mila euro, cioè il valore delle bottiglie di champagne e di altri alcolici. Le bottiglie sono state sequestrate e poi messe all’asta, come sono state sequestrate decine di migliaia di euro trovati sui conti, oltre agli arredi dei locali. L’avviso di conclusione delle indagini ora, in vista della richiesta di processo, riguarda sei persone, tra cui Davide Ariganello, il “factotum“ di Lacerenza, anche lui arrestato e ai domiciliari, è accusato di episodi di favoreggiamento della prostituzione e di cessioni di cocaina, oltre che di un’ulteriore ipotesi di favoreggiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

