Gilmore girls Dean e Logan | ideatore di un perfetto secondo reboot

Il fenomeno di Gilmore Girls continua ad alimentare discussioni tra i fan riguardo alle decisioni sentimentali che avrebbero dato al protagonista Rory il suo reale lieto fine. Le recenti dichiarazioni di due attori, Jared Padalecki e Matt Czuchry, coinvolti nella serie, hanno riacceso l’interesse per una possibile seconda stagione o reboot, incentrato sulla scelta tra i due personaggi maschili più amati dal pubblico. L’analisi di queste dichiarazioni offre spunti interessanti per riproporre un’eventuale continuazione della narrazione. le opinioni degli attori sui personaggi di gilmore girls. Jared Padalecki e la sua affiliazione a team jess. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Gilmore girls Dean e Logan: ideatore di un perfetto secondo reboot

Altri contenuti sullo stesso argomento

This is so Lorelai with Luke. He met an annoying woman one day, gave her coffee, she never went away and he fell in love with her. #GilmoreGirls - facebook.com Vai su Facebook

Ecco chi sarebbe dovuto essere il fidanzato giusto per Rory Gilmore - Jared Padalecki e Matt Czuchry raccontano chi, tra Dean, Jess e Logan, era davvero il fidanzato giusto per Rory Gilmore (e perché) ... Lo riporta grazia.it

Una mamma per amica, team Dean, Jess o Logan? La scelta di Jared Padalecki e Matt Czuchry vi sorprenderà - In occasione del 25° anniversario di Una mamma per amica, due interpreti degli storici ex fidanzati di Rory hanno detto la loro e svelato le loro preferenze. Scrive comingsoon.it

“Gilmore Girls' ”Matt Czuchry and Jared Padalecki Reveal If They’re Team Logan, Dean or Jess Even Though ‘They All Were Flawed’ - Jared Padalecki, 43, who played her first beau, Dean Forester, and Matt Czuchry, 48, who starred as her college love, Logan Huntzberger, reveal where they stand (you'll be surprised by their answers! Scrive msn.com