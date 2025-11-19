Gillian Anderson star della miniserie I ragazzi venuti dal Brasile accanto a Jeremy Strong
Netflix ha annunciato le <strong>star coinvolte nell'adattamento del libro di Ira Levin che sarà curato da Peter Morgan, creatore di The Crown. Jeremy Strong e Gillian Anderson saranno i protagonisti di una nuova miniserie, destinata a Netflix, tratta dal romanzo I ragazzi venuti dal Brasile, scritto nel 1976 da Ira Levin. A occuparsi del progetto sarà Peter Morgan che, recentemente, ha portato al successo The Crown collaborando proprio con la piattaforma di streaming. Il cast della miniserie L'adattamento della storia raccontata nel libro sarà prodotto da World Productions e Orchid Pictures e il protagonista, con la parte di Yakov Liebermann, sarà Jeremy Strong (Succession). 🔗 Leggi su Movieplayer.it
