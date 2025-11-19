Gilles Rocca rompe i tabù | Con un uomo? Se mi piacesse assolutamente sì

Nel corso degli anni Gilles Rocca si è spesso schierato a favore della comunità LGBTQ, dichiarando la propria posizione contro l’omofobia e ogni forma di discriminazione. Una presa di posizione chiara che ha ribadito anche dopo aver fatto parte, come presidente di giuria, del concorso di drag queen Miss Italy Queen. Durante l’evento ha raccontato di aver percepito da vicino un mondo ricco di passione, talento e storie personali intense. Ogni performance, ha spiegato, rappresentava molto più di un semplice numero artistico: era un atto di affermazione, rinascita e consapevolezza. “L’amore è amore”: il messaggio dopo Miss Italy Queen. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Gilles Rocca rompe i tabù: “Con un uomo? Se mi piacesse, assolutamente sì”

Leggi anche questi approfondimenti

Il Favoloso Mondo degli Annunci Televisivi. . Anno 2025 Highlights Gilles Rocca intervistato a "Ciao Maschio" dove dichiara apertamente un interesse verso gli uomini - facebook.com Vai su Facebook

Gilles Rocca sulla chiusura anticipata de La Talpa 2024: “Critiche mediocri!”/ E difende Diletta Leotta - Gilles Rocca rompe il silenzio e commenta le critiche a La Talpa 2024 e la chiusura anticipata dello show: "Mediocre chi attacca senza conoscere" Gilles Rocca rompe il silenzio sulla chiusura ... Da ilsussidiario.net

"La Talpa", prova "piccante" per Gilles Rocca e Orian Ichaki: momenti di imbarazzo per il gioco da legati - Non è tutto, però: c'è stato anche un momento "piccante" tra Gilles Rocca e Orian Ichaki. Da tgcom24.mediaset.it

Gilles Rocca dopo la scelta di anticipare la finale de La Talpa: “Critiche da persone mediocri” - “Definisco mediocri le persone che attaccano la conduzione di una persona per partito preso, che ... Secondo fanpage.it