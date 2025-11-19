Giglio d’Oro a Ciccone | Farò Giro e Tour ma basta classifica voglio divertirmi
A Barberino di Mugello, l’abruzzese della Lidl-Trek ha ricevuto da Moser il più importante premio del ciclismo italiano. “Punterò a vincere le tappe e a fare quello che mi riesce meglio, niente stress per la generale”. Riconoscimento anche a Pruzzo, l'ex bomber di Genoa e Roma che è un profondo conoscitore del ciclismo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
