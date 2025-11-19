Gigi & Vanessa Insieme il nuovo varietà di Canale 5 debutta oggi 19 novembre in prima serata Con tanti ospiti di primo piano

Inizialmente previsto per mercoledì scorso, finalmente arriva il debutto di Gigi & Vanessa insieme, fissato per stasera. Si tratta di uno dei programmi più attesi dell’autunno televisivo, punta di diamante dell’offerta Mediaset che torna a fare il varietà con ospiti di lusso. E ovviamente due conduttori amatissimi dal pubblico: Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Oggi, mercoledì 19 novembre, su Canale 5 a partire dalle 21.20, va in onda la prima di tre puntate previste. Gigi & Vanessa insieme, anticipazioni prima puntata. Una settimana fa Mediaset aveva deciso di rinviare la partenza di Gigi & Vanessa insieme per evitare lo scontro frontale con Jannik Sinner, impegnato in diretta su Rai 2 e Sky Sport contro Alexander Zverev nelle ATP Finals di Torino, che poi ha vinto nella finalissima con Alcaraz. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - "Gigi & Vanessa Insieme", il nuovo varietà di Canale 5, debutta oggi 19 novembre in prima serata. Con tanti ospiti di primo piano

Approfondisci con queste news

Insieme di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada su Canale 5 ? - facebook.com Vai su Facebook

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada "Insieme" su Canale 5 #insieme #gigid'aessio #vanessaincontrada #19novembre Vai su X

“Gigi e Vanessa insieme”: al via stasera in tv il varietà di una volta con D’Alessio & Incontrada - Una settimana fa Mediaset aveva deciso di rinviare la partenza di Gigi & Vanessa insieme per evitare lo scontro frontale con Jannik Sinner, impegnato in diretta su Rai 2 e Sky Sport contro Alexander ... Secondo amica.it

Parte lo show Gigi e Vanessa - Insieme - Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada celebrano il loro legame guidando un nuovo show all'insegna della musica, dello spettacolo e della spontaneità ... Lo riporta r101.it

“Gigi e Vanessa Insieme” è in diretta o registrato? Quante puntate sono e ospiti del 19 novembre - Scopri se il nuovo show dedicato alla musica e all'intrattenimento, "Gigi e Vanessa Insieme", è in diretta o registrato. Si legge su tag24.it