Gigi e Vanessa stasera l’appuntamento | ospiti e anticipazioni

Questa sera andrà in onda il primo dei tre appuntamento di Gigi e Vanessa, lo show che celebra l'amicizia ventennale tra Incontrada e D'Alessio.

Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada "Insieme" su Canale 5 #insieme #gigid'aessio #vanessaincontrada #19novembre

Domani mercoledì 19 novembre, Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada tornano "Insieme", su Canale 5, per un grande show che celebra l'amicizia e le emozioni condivise. Ospiti dello show in prima serata paolo bonolis, luca laurenti, emma, giorgio panariello,

Anticipazioni Gigi e Vanessa – Insieme, gli ospiti e la scaletta del 19 novembre - Le anticipazioni della prima puntata di "Gigi e Vanessa – Insieme", uno show che è una grande festa tra amici: gli ospiti di oggi ...

'Gigi e Vanessa insieme' (senza Sinner), lo show sull'amicizia di D'Alessio e Incontrada: ospiti pazzeschi, chi ci sarà - Stasera 19 novembre il varietà debutta dopo lo slittamento di una settimana per evitare lo scontro con le Atp Finals.

"Gigi e Vanessa insieme", sospeso: perché salta la puntata di stasera 12 novembre - Lo show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada non va in onda stasera.