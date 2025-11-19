Gigi e Vanessa insieme streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

. Questa sera, mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Gigi e Vanessa insieme, lo show che vede Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornare “Insieme” per un grande spettacolo che celebra l’amicizia e le emozioni condivise, perché ognuno ha la sua personalità ma, se le cose si fanno insieme, tutto può diventare straordinario. Dove vedere Gigi e Vanessa insieme in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Gigi e Vanessa insieme streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Altre letture consigliate

In prime time su #Canale5 va in onda “Gigi e Vanessa – Insieme”, la prima delle tre serate evento con @_GigiDAlessio_ e @VaneIncontrada. Tra gli ospiti sul palco @Stash_theKOLORS @RamazzottiEros @MarroneEmma @GioPanariello. quimediaset.it/co Vai su X

Insieme di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada su Canale 5 ? - facebook.com Vai su Facebook

Gigi e Vanessa insieme streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata - Gigi e Vanessa insieme streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata in onda stasera, mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 21,30 ... Segnala tpi.it

Gigi e Vanessa insieme: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming - Gigi e Vanessa insieme: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming del programma in onda su Canale 5. tpi.it scrive

Gigi e Vanessa: tutte le anticipazioni e gli ospiti del nuovo show, stasera su Canale 5 - Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada presentano Gigi e Vanessa Insieme, nuovo show di Canale 5: scopri ospiti e news sulla prima puntata. Segnala msn.com