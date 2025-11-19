Gigi e Vanessa insieme | quante puntate durata e quando finisce

. Quante puntate sono previste per Gigi e Vanessa insieme, lo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda tre puntate. La prima mercoledì 19 novembre 2025; la terza e ultima mercoledì 3 dicembre 2025. Di seguito la programmazione completa: Prima puntata: mercoledì 19 novembre 2025. Seconda puntata: mercoledì 26 novembre 2025. Terza puntata: mercoledì 3 dicembre 2025. Durata. Ma quanto dura ogni puntata di Gigi e Vanessa insieme? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 00,40. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Gigi e Vanessa insieme: quante puntate, durata e quando finisce

