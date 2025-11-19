Gigi e Vanessa Insieme da stasera in tv | anticipazioni e ospiti in scaletta

Today.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aria di festa a Canale 5: oggi, mercoledì 19 novembre 2025 fa il suo esordio "Gigi e Vanessa Insieme", varietà nuovo di zecca proposto in prima serata, che riporta sul palco quella che possiamo definire come una coppia amata della televisione italiana: Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Forti. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

gigi vanessa insieme staseraVanessa Incontrada può finalmente tornare in onda: chi c'è con lei stasera - I programmi in onda mercoledì 19 novembre 2025: Gigi e Vanessa Insieme parte dopo il rinvio, la Sciarelli indaga e Amadeus testa i dilettanti alla Corrida. Segnala libero.it

gigi vanessa insieme staseraSalta lo show Gigi e Vanessa Insieme su Canale 5 stasera: perché slitta e quando andrà in onda - La trasmissione con Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio, previsto per mercoledì 12 novembre, andrà ... Secondo fanpage.it

gigi vanessa insieme staseraGigi e Vanessa Insieme su Canale 5: ospiti e quante puntate - Stasera, mercoledì 19 novembre 2025, va in onda la prima puntata di Gigi e Vanessa – Insieme, il nuovo varietà musicale condotto da Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gigi Vanessa Insieme Stasera