Gigi a Nespello al Conca Verde il film di Valtellina e un senso di colpa collettivo che svuota una comunità
Bergamo. Il cinema di Alberto Valtellina ha spesso un moto di indagine antropologica, in cui passato, presente e futuro dialogano tra loro. Un lavoro d’indagine che continua nel suo documentario “ Gigi a Nespello ”, che verrà presentato mercoledì 19 novembre (ore 21.00) al cinema Conca Verde. Un documentario (presentato anche al Trento Film Festival ) in cui il regista bergamasco riprende alcune dinamiche tipiche del “true crime” per affrontare il tema, sempre più centrale, dello spopolamento delle terre alte. “Fu vero delitto? O suicidio?”. Così scriveva don Angelo Cattaneo, parroco di Costa Serina dal 1953 al 1967, in uno scritto dell’epoca, nel raccontare il ritrovamento di un dodicenne, Giancarlo Noris, impiccato ad un albero non lontano da casa, a Nespello, un piccolo borgo nelle montagne bergamasche, alla fine di dicembre 1957. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Proiezione incontro con il regista Alberto Valtellina Mercoledì 19 novembre ore 21.00 GIGI A NESPELLO di Alberto Valtellina con Gigi Brozzoni. PREVENDITE QUI https://sas.18tickets.it/film/47762 Da una proposta di Gigi Brozzoni. Musica di Alessandro Adeli - facebook.com Vai su Facebook
