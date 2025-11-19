Giappone incendio devasta quartiere a Oita | i vigili del fuoco combattono contro le fiamme
Mercoledì mattina i vigili del fuoco di Oita, in Giappone, hanno combattuto un incendio fuori controllo che ha devastato un quartiere. L’Agenzia giapponese per la gestione degli incendi e delle catastrofi ha dichiarato che almeno 170 case sono state danneggiate e che un uomo di circa 70 anni è disperso. L’incendio è divampato martedì notte durante una forte tempesta di vento vicino al porto peschereccio di Oita e si è poi propagato alla foresta. Oita si trova sull’isola meridionale giapponese di Kyushu. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
