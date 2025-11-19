Gianni Axa | Sinergia assicurazione-Ssn avvalora outcome finale per cittadino

Roma, 18 nov.(Adnkronos) - “Il fatto per un'assicurazione di lavorare con il Servizio sanitario non è una diminutio ma è avvalorare l'outcome finale che il cittadino riceve rispetto la salute”. Lo dichiara Cristiano Gianni, Chief Health Officer di Axa Italia, intervenendo all'evento di apertura della Social Sustainability Week in corso oggi a Palazzo dell'Informazione a Roma. “Il Servizio sanitario nazionale è senza dubbio un'eccellenza e gli italiani sono sempre critici guardando il giardino di casa. Confrontando il Servizio sanitario nazionale con quelli di altri paesi europei e oltreoceano non c'è paragone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

