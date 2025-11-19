Giani bis via libera al programma di governo | In questo documento l’identità della Toscana
Dopo due giorni di discussione in aula, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza Pd, Casa Riformista, M5S e Avs mercoledì 19 novembre il programma di governo Giani bis. Programma di governo 2025-2030 presentato dal presidente Regione Toscana Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra. Slittano le deleghe della nuova giunta nominata da Eugenio Giani, che vede vicepresidente Mia Di op, 23 anni. Il programma di governo è stato approvato dal Consiglio regionale presieduto da Stefania Saccardi, vice Antonio Mazzeo e Diego Petrucci, con 25 voti a favore e 15 contrari. Respinti nove ordini del giorno presentati da consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia ai quali il capogruppo del Pd Simone Bezzini, a nome della maggioranza, ha espresso un no tecnico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
