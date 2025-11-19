Gianfranco Vissani perde la Stella Michelin | Non è una scelta che fa male Andiamo avanti ugualmente
La nuova edizione della guida Michelin segna una novità di rilievo per la ristorazione del territorio umbrio: Casa Vissani, il ristorante di Baschi in provincia di Terni guidato dallo chef Gianfranco Vissani, non figura più tra i locali stellati. Per la prima volta dopo decenni, il nome dello.
#PremioCavallinodellaGiara a #Tuili. La terza edizione del prestigioso evento ha visto la partecipazione di personalità illustri come Licia Colò e Gianfranco Vissani, con l'obiettivo di promuovere il territorio della #Giara a livello nazionale e internazionale
Gianfranco Vissani perde la stella Michelin, lo chef amaro: «Fanno come gli pare». Gli altri ristoranti che l'hanno persa
Vissani perde la sua stella ma non la grinta: "Oltre alla Michelin c'è un mondo. Basta con la cucina molecolare. Ai giovani dico lavorate a testa bassa" - Dopo decenni di eccellenza punta su una cucina più autentica e guarda già ai prossimi impegni internazionali
Vissani perde la stella ma non cade nella trappola della Michelin: «Non fa per me, va bene così» - La guida Michelin 2026 sorprende con declassamenti ed esclusioni eccellenti: Gianfranco Vissani, Philippe Léveillé e il ristorante storico Arnaldo perdono stelle, suscitando scalpore tra addetti ai la