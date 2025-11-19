Giamaica ai playoff dei Mondiali il CT si dimette e viene demolito | McClaren non all'altezza

La Giamaica pareggiando con Curacao ha mancato la qualificazione diretta ai Mondiali 2026. Nonostante la possibilità di arrivarci tramite playoff il CT McClaren si è dimesso. Il presidente federale ha usato parole durissime verso l'allenatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

