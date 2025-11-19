Giamaica ai playoff dei Mondiali il CT si dimette e viene demolito | McClaren non all'altezza
La Giamaica pareggiando con Curacao ha mancato la qualificazione diretta ai Mondiali 2026. Nonostante la possibilità di arrivarci tramite playoff il CT McClaren si è dimesso. Il presidente federale ha usato parole durissime verso l'allenatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Curaçao fa la storia: è ai Mondiali 2026! Qualificate anche Haiti e Panama. Giamaica e Suriname ai playoff. Tutti i risultati #WorldCup2026 #Curacao #Concacaf #Haiti #Panama Vai su X
E mentre noi andiamo ai playoff, col pericolo di saltare anche il prossimo Mondiale… Curacao c’è quasi Parliamo di calcio Siccome ieri ne ha dati sette (7-0) alle Bermuda e la Giamaica ha pareggiato 1-1 con Trinidad & Tobago, a ? Una giornata dalla fine de - facebook.com Vai su Facebook
Giamaica ai playoff dei Mondiali, il CT si dimette e viene demolito: “McClaren non all’altezza” - Nonostante la possibilità di arrivarci tramite playoff il CT McClaren si è dimesso. fanpage.it scrive
Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati in Sudamerica: pass per Curaçao, Haiti e Panama - La più piccola nazionale (per superficie, 444 km²) stacca il pass per il Mondiale e centra così un record storico. Secondo sport.sky.it
Mondiali, Curacao nella storia grazie all'arbitro: il segreto del ct Advocaat - Si chiudono le qualificazioni Mondiali anche in Nordamerica e Centroamerica: favola Curaçao, anche Haiti e Panama staccano il pass. sport.virgilio.it scrive