Ghoulam svela il segreto | Io e Koulibaly camuffati di notte a Napoli per i poveri
Faouzi Ghoulam ha svelato un retroscena inedito al Corriere della Sera: lui e Kalidou Koulibaly uscivano di notte a Napoli, completamente camuffati, per fare beneficenza e portare cibo ai senzatetto senza farsi riconoscere. L’ex terzino ha raccontato che l’amicizia è nata a Dimaro, quando scoprì casualmente di condividere con il compagno la stessa dedizione alla preghiera. Dalle notti segrete per i vicoli della città al nuovo business insieme: la seconda vita dei due ex campioni azzurri. “Kouly è la mia fortuna, oggi siamo soci in affari”. Ghoulam svela tutto su Koulibaly “Camuffati tra la gente”: la carità silenziosa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
