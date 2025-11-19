Ghoulam | Mi immagino un derby divertente Allegri stratega Esposito fortissimo ma …

Faouzi Ghoulam, ex difensore del Napoli e attualmente opinionista per 'Sky Sport', ha parlato del derby Inter-Milan di domenica sera a 'San Siro' al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Ecco le dichiarazioni dell'ex terzino sinistro degli azzurri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ghoulam: “Mi immagino un derby divertente. Allegri stratega. Esposito fortissimo, ma …”

Approfondisci con queste news

Zoff, Koulibaly, Bruscolotti, Krol, Juliano, Hamsik, Cavani, Maradona, Careca e Mertens. L'undicesimo, per completare la difesa, sarà l'ex terzino Ghoulam. Ph. Il Mattino. - facebook.com Vai su Facebook

Ghoulam: «Con Koulibaly siamo fratelli e soci. Pregavamo insieme in ritiro. Conte? Ritroverà i risultati. Studio De Zerbi» - Faouzi Ghoulam racconta la sua nuova vita dopo il ritiro: è in affari con Koulibaly, fa il commentatore a Sky, studia da allenatore. Segnala msn.com