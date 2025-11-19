Ghisalba operaio schiacciato da un cavalletto da 500 kg | è grave

Ghisalba. È grave l’operaio di 65 anni rimasto vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto oggi pomeriggio in via dei Casali, all’imbocco del paese. L’allarme è scattato alle 16.25 all’interno di un impianto lavorativo di una ditta di trasporti. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato schiacciato dal peso di un cavalletto metallico da circa 500 chili. Il cedimento sarebbe avvenuto subito dopo che il lavoratore aveva rimosso la cinghia di contenimento del supporto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 112 di Treviglio, l’automedica e l’ambulanza dell’Aat Bergamo. L’operaio è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è arrivato poco prima delle 18. 🔗 Leggi su Bergamonews.it