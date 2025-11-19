Gerusalemme speaker Camera Johnson dà la sua benedizione al Muro del Pianto | Prego perché Usa restino sempre vicino a Israele - VIDEO
Proprio davanti al Muro del Pianto, in concomitanza con la fine del digiuno di Tisha B'Av, il Presidente della Camera Usa Mike Johnson ha colto l'occasione per "pregare" per il benessere e la pace di Israele, augurandosi - per "fede" - che gli Usa non smettano mai di dare supporto a Israele. Anche i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
