Germania | la Bundeswehr conduce esercitazione notturna nella metro di Berlino
In piena notte, nella stazione della metropolitana di Jungfernheide di Berlino, in Germania, la Bundeswehr ha simulato un attacco armato contro un convoglio della U-Bahn nell’ambito dell’esercitazione ‘Bollwerk Baerlin III’, un addestramento dedicato alla difesa della capitale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
