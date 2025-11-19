Germania | la Bundeswehr conduce esercitazione notturna nella metro di Berlino

Lapresse.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In piena notte, nella stazione della metropolitana di Jungfernheide di Berlino, in Germania, la Bundeswehr ha simulato un attacco armato contro un convoglio della U-Bahn nell’ambito dell’esercitazione ‘Bollwerk Baerlin III’, un addestramento dedicato alla difesa della capitale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

germania la bundeswehr conduce esercitazione notturna nella metro di berlino

© Lapresse.it - Germania: la Bundeswehr conduce esercitazione notturna nella metro di Berlino

Altre letture consigliate

germania bundeswehr conduce esercitazioneGermania: la Bundeswehr conduce esercitazione notturna nella metro di Berlino - In piena notte, nella stazione della metropolitana di Jungfernheide di Berlino, la Bundeswehr ha simulato un attacco armato contro ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

germania bundeswehr conduce esercitazioneCosì la Germania si prepara alla guerriglia dentro Berlino: l’esercito si addestra simulando un attacco alla metro - Soldati tedeschi in azione nella capitale: esercitazione notturna con scontri a fuoco simulati nella stazione metropolitana ... Scrive ilfattoquotidiano.it

germania bundeswehr conduce esercitazioneBollwerk Bärlin III: esercitazione della Bundeswehr nella metro di Berlino per tutta la settimana - Il battaglione di guardia della Bundeswehr porterà avanti un'esercitazione nelle stazioni della metro di Berlino questa settimana ... ilmitte.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Germania Bundeswehr Conduce Esercitazione