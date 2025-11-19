Germania e Francia adesso giocano in squadra sul digitale

Il clima è quello dell'urgenza. La missione: ridurre la dipendenza tecnologica dell'Europa dagli Stati Uniti. Semplificare per innovare. Con soldi e partnership tra aziende Ue. Dunque Emmanuel Macron ieri ha scelto di volare a Berlino per mettere da parte le distanze di visione che hanno a lungo ingolfato l'asse franco-tedesco negli anni di Scholz, scegliendo di far avanzare il dialogo con il cancelliere Friedrich Merz (a destra nella foto con Macron). E ripartire da un gioco di squadra sul digitale. L'Europa non vuol essere un vassallo tecnologico di America e Cina, ha detto il presidente francese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Germania e Francia adesso giocano in squadra sul digitale

