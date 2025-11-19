Genova turista morto dopo caduta da scale in B&B | indagine per omicidio colposo

(Adnkronos) – La procura di Genova ha aperto un'indagine per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, sulla morte di Davide Chamberlain, turista statunitense di 73 anni deceduto ieri sera dopo essere precipitato nella tromba delle scale del B&b Leone X, in via Caffaro. Chamberlain è caduto dal quarto piano dopo aver sfondato la balaustra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

