Genova Salis Pd spende 156mila euro per un consulente Lgbtq+

Imolaoggi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno degli obiettivi è quello di distribuire i flussi turistici per far diventare Genova una ''meta per il turismo Lgbtqia+''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

