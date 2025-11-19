Genova Salis Pd spende 156mila euro per un consulente Lgbtq+
Uno degli obiettivi è quello di distribuire i flussi turistici per far diventare Genova una ''meta per il turismo Lgbtqia+''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Il comune di Genova, guidato da Silvia Salis, ha stanziato 156.000 euro per un consulente esterno incaricato di “promuovere la tutela dei diritti Lgbtqia+” e usare l’inclusione come “driver di sviluppo territoriale e turistico”. Parole altisonanti, tre anni di incarico, f - facebook.com Vai su Facebook
Genova, finisce l’era dei trasporti pubblici gratis. Salis alza i prezzi per evitare la bancarotta Vai su X
Salis spende 156mila euro per un consulente Lgbt - È questa l'ultima mossa con cui il sindaco di Genova Silvia Salis punta a conquistare una buona fetta dell'elettorato di Elly Schlein. Scrive msn.com
La sindaca Salis come Schlein: 156mila € per un consulente per "promuovere il turismo Lgbtqia+ a Genova" - Silvia Salis è stata da poco nominata nuova sindaca di Genova, ma in tanti nel centrosinistra la vedono come una possibile figura chiave anche a livello nazionale, la persona giusta insomma per sfidar ... Come scrive affaritaliani.it
Consulenze, Becchi: Salis spende 156mila euro per belinate Lgbtq+. Anziani i veri esclusi - Il sindaco di Genova Silvia Salis cerca un nuovo consulente ovvero un avvocato e lo paga anche bene perché è previsto un compenso di 156mila euro, ovviamente sborsati dai genovesi. ligurianotizie.it scrive