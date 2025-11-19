Genova operai Ilva in strada con i mezzi per presidio a oltranza | Mille posti a rischio
La protesta dopo la rottura della trattativa a seguito del piano del governo. La Fiom: “ Chiediamo a Regione e Comune di farsi sentire”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
