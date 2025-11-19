genny urtis torna ospite di francesca fagnani e ripercorre gli anni della transizione una relazione che definisce manipolatoria e il rapporto con il proprio corpo

« «Il seno non lo volevo, ma l’ho fatto per lui. Mi ha portato a fare cose che non avrei mai fatto ». Così Genny Urtis apre la sua nuova intervista a Belve. A due anni di distanza, la chirurga estetica e influencer più pop della televisione italiana torna di fronte a Francesca Fagnani per ripercorrere gli anni della transizione e il peso delle relazioni sbagliate. « Sono ancora in cura, gli psicofarmaci aiutano a dimenticare. Ora vivo il presente, sono felice di quello che sono e non voglio essere altro Francesca Fagnani, la star di “Belve”. guarda le foto » Dalle origini al successo in medicina estetica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

