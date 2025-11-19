Genny Urtis | Sono stata sei mesi con un calciatore della nazionale poi è sparito e l’ho detto alla moglie

La chirurga estetica dei vip si confessa a Belve: dal legame segreto con un ex giocatore della Nazionale alla relazione con l’imprenditore Enrico che l’avrebbe usata e spinta alla transizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

È volata la scarpa di Genny Urtis. "È un 42 e mezzo, ma di mio porto il 36. Ovvio che porto il piede piccolo, sono una femmina" #Belve

Le anticipazioni dell'intervista a Genny Urtis a Belve in onda stasera. A Francesca Fagnani ha raccontato il percorso di transizione segnato dalla delusione per il fidanzato rivelatosi un "truffatore". Poi del litigio con Diletta Leotta "per colpa del fratello".

Genny Urtis a Belve : «Il mio ex compagno era un manipolatore e truffatore, mi ha portato a fare cose che non avrei mai fatto. Sono ancora in cura» - Ha parlato del periodo complesso della transizione, ma anche della sua ricca vita mondana: «Vivo il presente, sono felice di quello che sono e non vo ...

Chi è Genny Urtis, dalla chirurgia estetica alla relazione con Fabrizio Corona (poi smentita). «Sono passata da etero a gay a donna trans» - Nata con il nome di Giacomo Urtis a Caracas, in Venezuela, ora la dottoressa specialista in medicina estetica è una donna trans ...

Giacomo Genny Urtis: "Ho fatto l'intervento al seno. Essere trans è dura". Ecco come funziona la transizione di genere in Italia - Da eterosessuale a uomo omosessuale fino a donna eterosessuale: il percorso di Giacomo Urtis, chirurgo estetico dei vip, ha raggiunto una svolta decisiva.