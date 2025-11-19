Durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Genny Urtis aveva già rivelato di ricevere numerose avances da volti noti, soprattutto sportivi e calciatori. «Mi vogliono molti sportivi e calciatori, mi dicono cose pazzesche. Di recente ho frequentato anche un personaggio famosissimo», aveva dichiarato l’ex gieffina. A distanza di anni, Urtis è tornata sull’argomento nel programma Belve, condotto da Francesca Fagnani, rivelando episodi inediti legati alla sua vita sentimentale. Il flirt con un ex calciatore della Nazionale. Nel salotto di Belve, Urtis ha raccontato un episodio con un ex calciatore della Nazionale italiana, oggi ritirato: «In un ristorante l’ho conosciuto, ci siamo scambiati il numero in bagno. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Genny Urtis racconta flirt, storie tossiche e amori segreti: dall'ex calciatore al cantante famoso