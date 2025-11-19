Genny Urtis racconta flirt storie tossiche e amori segreti | dall’ex calciatore al cantante famoso
Durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Genny Urtis aveva già rivelato di ricevere numerose avances da volti noti, soprattutto sportivi e calciatori. «Mi vogliono molti sportivi e calciatori, mi dicono cose pazzesche. Di recente ho frequentato anche un personaggio famosissimo», aveva dichiarato l’ex gieffina. A distanza di anni, Urtis è tornata sull’argomento nel programma Belve, condotto da Francesca Fagnani, rivelando episodi inediti legati alla sua vita sentimentale. Il flirt con un ex calciatore della Nazionale. Nel salotto di Belve, Urtis ha raccontato un episodio con un ex calciatore della Nazionale italiana, oggi ritirato: «In un ristorante l’ho conosciuto, ci siamo scambiati il numero in bagno. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Argomenti simili trattati di recente
Genny Urtis ha raccontato del percorso di transizione. “Vivo il presente, sono felice di quello che sono e non voglio essere altro”, ha dichiarato. Un percorso segnato, però, dal rapporto con l’ex fidanzato, rivelatosi un “manipolatore e truffatore”. Vai su X
Una terza puntata questa di "Belve" dove gli ospiti: Cristiano Malgioglio, Genny Urtis, Eva Herzigova e BigMama, si sono raccontati senza filtri. L'intervista sulla "chiesa" della De Filippi alla Fagnani. - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Genny Urtis, dalla chirurgia estetica alla relazione con Fabrizio Corona (poi smentita). «Sono passata da uomo etero a gay, a donna trans» - Nata con il nome di Giacomo Urtis a Caracas, in Venezuela, ora la dottoressa specialista in medicina estetica è una donna trans ... Lo riporta corriere.it
Le confessioni di Genny Urtis a Belve: «Ho avuto una relazione con un calciatore della nazionale» - La chirurga dei vip ha raccontato del rapporto finito male con un imprenditore calabrese, della transizione e del fatto che a cercarla sono gli uomini etero ... Riporta lanuovasardegna.it
Belve, Genny Urtis racconta gli scontri con i vip - nella puntata di stasera di Belve, Genny Urtis racconta gli scontri con i vip, l’intervista con Francesca Fagnani ... Si legge su mondotv24.it