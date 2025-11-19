Generazioni a confronto | la scuola tra emozioni e fragilità nella terza stagione di Un professore

I film ambientati tra banchi e corridoi di scuola sono più di un genere: sono uno specchio generazionale. Da L’attimo fuggente a Notte prima degli esami, ogni epoca ha avuto il suo professore capace di dire quello che la vita reale spesso tace. Le serie dedicate alla scuola – oggi più che mai – raccontano la distanza e il legame tra adulti e ragazzi, la fragilità di chi cresce e l’incertezza di chi dovrebbe guidarli. È in questo solco che si inserisce Un professore, la serie Rai arrivata alla terza stagione, in onda su Rai Uno dal 20 novembre, e diventata un piccolo rito di passaggio per molti adolescenti (e genitori). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

