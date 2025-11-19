Milano, 19 novembre 2026 – Chiudete le guide di viaggio, la meta per il Capodanno si sceglie attraverso i social grazie a storie e video di pochi secondi o almeno è così che la Gen Z, secondo una recente indagine condotta da ScuolaZoo Viaggi, decide dove passare le vacanze. Tra social network, trend virali e passaparola, le decisioni di viaggio dei più giovani si costruiscono sempre più dentro un mix di suggestioni digitali e consigli diretti. L'indagine di ScuolaZoo, condotta su oltre quattromila ragazzi tra i 16 e i 24 anni, fotografa un fenomeno ormai evidente, TikTok è diventato un vero e proprio punto di riferimento, una bussola capace di orientare scelte e preferenze con una rapidità che supera nettamente gli altri social. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gen Z, la meta delle vacanze la sceglie TikTok